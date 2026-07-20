Англія

32-річний ексзахисник Манчестер Сіті може стати екстреною заміною для Саліба, який зазнав серйозної травми на ЧС-2026.

Лондонський Арсенал готує несподіваний хід на літньому трансферному ринку. За інформацією британського видання The Sun, каноніри серйозно розглядають можливість підписання контракту з колишнім центральним захисником Манчестер Сіті та збірної Англії Джоном Стоунзом.

Наразі 32-річний гравець перебуває у статусі вільного агента, оскільки його угода з містянами добігла кінця на початку цього місяця. Головна причина такого екстреного пошуку підсилення — кадрові проблеми Мікеля Артети в центрі оборони.

Лідер захисту Арсенала Вільям Саліба грав на чемпіонаті світу з проблемою спини. Ситуація критично загострилася під час півфінального матчу збірної Франції проти Іспанії. Тепер очікується, що через цю травму французький захисник може вибути з ладу на кілька місяців.

У цій ситуації кандидатура Стоунза виглядає для керівництва лондонців цілком реалістичним та надійним короткостроковим рішенням. Окремим фактором на користь цього переходу є те, що Мікель Артета чудово знайомий із можливостями англійця: вони вже успішно співпрацювали раніше, коли іспанський фахівець обіймав посаду помічника головного тренера в Манчестер Сіті

Нагадаємо, Джон Стоунз виступав за Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час він провів 295 матчі та забив 19 голів. Разом із командою захисник шість разів вигравав АПЛ, а також тріумфував у Лізі чемпіонів і клубному чемпіонаті світу у 2023 році.