Англія

Сума угоди з Астон Віллою склала 117 мільйонів фунтів — очікується офіційне підтвердження.

Челсі завершив перехід вінгера Астон Вілли Моргана Роджерса та готується до офіційного оголошення про угоду.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, 23-річний англієць підписав із лондонським клубом контракт на шість років із можливістю продовження до літа 2033 року.

За інформацією джерела, Челсі заплатить за футболіста фіксовані 117 мільйонів фунтів без будь-яких бонусів. Цей трансфер стане найдорожчим в історії лондонського клубу, а також рекордним за сумою серед усіх британських футболістів.

Водночас BBC повідомляє, що головний тренер Челсі Хабі Алонсо вже має попередній план щодо ролі новачка. Очікується, що Роджерс переважно діятиме на лівому фланзі атаки, тоді як Коул Палмер збереже свою звичну позицію під нападником.

При цьому іспанський фахівець розглядає й інші тактичні варіанти. Зокрема, Челсі може використовувати схему з трьома центральними захисниками, яку Алонсо успішно застосовував у Баєрі. У такому випадку Роджерс і Палмер отримають можливість одночасно діяти в ролі двох атакувальних півзахисників позаду центрфорварда.

Водночас команда також використовуватиме й класичну схему з чотирма захисниками залежно від суперника та обставин матчу.