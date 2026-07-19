Англія

Валлійський клуб має намір виграти боротьбу за зірку збірної Нової Зеландії, випередивши Селтік.

Свонсі впритул наблизився до підписання 26-річного новозеландського вінгера Мотервелла Елайджі Джаста. Щоб забезпечити собі послуги талановитого гравця, представнику англійського Чемпіоншипу доведеться виплатити значну суму, яка стане абсолютним клубним рекордом для шотландського Мотервелла. Наразі трансфермаркт оцінює гравця в 3 млн євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2027 року.

Боротьба на трансферному ринку Інтерес до Джаста не обмежувався лише валлійським клубом. Активну зацікавленість у трансфері вінгера також приписували гранду шотландського футболу — Селтіку. Проте саме Свонсі виглядає головним фаворитом у цій гонці, пропонуючи рекордні фінансові умови.

Джаст приєднався до Мотервелла у 2025 році, до цього провівши більшу частину своєї європейської кар'єри в чемпіонаті Данії. За короткий час на Фір Парк він став справжнім лідером команди: зіграв 43 матчі та забив 7 голів. Такоє був номінований на нагороду Гравець сезону шотландської Прем'єр-ліги.

Справжнім бенефісом для вінгера став цьогорічний Чемпіонат світу. У складі збірної Нової Зеландії він відіграв усі три матчі турніру, відзначившись трьома забитими м'ячами.

Якщо перехід до Уельсу буде успішно завершено, Елайджа Джаст зустріне у Свонсі знайомі обличчя. У клубі він приєднається до свого співвітчизника та партнера по збірній Нової Зеландії Марко Стаменіча. Крім того, очікується возз'єднання зі Стівеном Велшем, який минулого сезону виступав пліч-о-пліч із Джастом, граючи за Мотервелл на правах оренди з Селтіка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, Самсунспор підписав ключового півзахисника Мотервелла.