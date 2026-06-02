Англія

Колишній наставник Борнмута замінить Арне Слота на містку мерсисайдців.

Англійський Ліверпуль оперативно визначився з новим керманичем команди. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, керівництво червоних досягло повної домовленості щодо призначення іспанського фахівця Андоні Іраоли на посаду головного тренера.

Іраола став беззаперечним фаворитом на це місце після суботніх новин про те, що Арне Слот залишив клуб. Перемовини просувалися швидко, і наразі всі ключові питання між сторонами владнані, а угода перебуває на стадії остаточного закриття.

Наразі боси Ліверпуля та сам Іраола активно обговорюють деталі формування нового тренерського штабу, а також узгоджують стратегічні плани щодо майбутнього розвитку команди.

Іраола був тренером Борнмута з літа 2023 року, замінивши Гарі О'Ніла. За три сезони він повністю трансформував стиль гри вишень, перетворивши їх на агресивну команду з високим пресингом, за якою було неймовірно цікаво спостерігати.

Під його керівництвом клуб свого рекордного показника у 57 очок у сезоні 2025/26, фінішував на шостій сходинці в АПЛ та вийшов у Лігу Європи. У квітні цього року, іспанський фахівець вирішив не продоажувати контракт з Борнмутом.