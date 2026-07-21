Англія

"Сині" провели новий раунд перемовин із Крістал Пелас, бажаючи підписати французького центрбека.

Челсі продовжує активно працювати над підсиленням центру оборони в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє BBC, лондонський клуб прискорив переговори з Крістал Пелес щодо переходу центрального захисника Максанса Лакруа.

За даними джерела, черговий раунд перемовин між представниками обох клубів пройшов у позитивному ключі. Безпосередню участь у переговорах беруть власники Челсі та Крістал Пелес. Сам 26-річний француз, контракт якого розрахований ще на три роки, зацікавлений у новому виклику, хоча "орли" і намагалися запропонувати йому нову угоду.

Очікується, що Крістал Пелес погодиться на продаж лише у разі пропозиції не менше ніж 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Паралельно клуб уже займається пошуком потенційної заміни Лакруа, а серед кандидатів називають захисника Аугсбурга Кріслейна Матсіму.

Лакруа перебрався до Крістал Пелес із Вольфсбурга влітку 2024 року, після чого провів 98 матчів за лондонську команду. Захисник також виступав за збірну Франції на чемпіонаті світу-2026, а його досвід у Прем'єр-лізі зробив футболіста одним із головних трансферних пріоритетів Челсі.

Якщо ж перехід Лакруа також відбудеться, майбутнє Трево Чалоби на Стемфорд Брідж може опинитися під питанням, адже інтерес до нього виявляє Комо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арсенал також вступив у боротьбу за Максанса Лакруа на тлі травми Вільяма Саліба.