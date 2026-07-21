Англія

Французький півзахисник хотів би виступати за клуб із вищими європейськими амбіціями.

Центральний півзахисник Роми Ману Коне може змінити клуб уже цього літа.

Як повідомляє L'Equipe, 25-річний француз перебуває у сфері інтересів одразу кількох представників англійської Прем'єр-ліги, а сам футболіст не проти переїзду до Англії.

За інформацією джерела, найбільшу зацікавленість у трансфері Коне наразі проявляє Манчестер Юнайтед. Сторони вже провели попередні контакти, однак манкуніанці не поспішають із конкретними кроками, оскільки хочуть ретельно оцінити свої можливості на трансферному ринку після завершення чемпіонату світу.

Окрім Манчестер Юнайтед, за розвитком ситуації уважно стежить Арсенал. Також інтерес до французького хавбека проявляють ще два клуби АПЛ, назви яких не розголошуються. Одним із них, згідно з попередньою інформацією, може бути Челсі.

Сам Коне, контракт якого з Ромою розрахований до літа 2029 року, за даними джерела, хотів би виступати за команду з більш амбітними єврокубковими цілями. Півзахисник відкритий до переходу в Прем'єр-лігу та сподівається, що його майбутнє визначиться найближчим часом.