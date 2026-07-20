Англія

21-річний футболіст пов'язав своє майбутнє з англійським клубом після успішного сезону в молодіжній команді та оренди в Ексетер Сіті.

Український вінгер Тімур Тутєров підписав новий контракт із Сандерлендом. Про це офіційно повідомила пресслужба англійського клубу.

21-річний футболіст продовжив співпрацю з "чорними котами" після продуктивного сезону, упродовж якого суттєво додав у розвитку. Нещодавно Тутєров також відзначився забитим м'ячем у товариському матчі проти Йорк Сіті, який завершився розгромною перемогою Сандерленда з рахунком 5:1.

Першу частину сезону-2025/26 українець провів у складі команди Сандерленд U-21, де в семи матчах Прем'єр-ліги 2 записав до свого активу шість голів та одну результативну передачу. Така результативність дозволила йому отримати шанс проявити себе на дорослому рівні.

Другу половину кампанії Тутєров провів в оренді в Ексетер Сіті, який виступає в Лізі 1. У 17 матчах за клуб українець забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

У Сандерленді зазначили, що новий контракт є підтвердженням прогресу молодого вінгера та віри клубу в його довгострокові перспективи.