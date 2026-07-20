Італія

Римляни зробили вже третю офіційну пропозицію за нідерландського вінгера.

Рома не припиняє спроб підписати вінгера Вест Гема Крісенсіо Саммервілла.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб направив лондонцям вже третю офіційну пропозицію щодо трансферу 24-річного футболіста.

За інформацією джерела, нова пропозиція Роми становить 47 мільйонів євро плюс бонуси. Водночас Вест Гем поки що не дав згоди на продаж одного зі своїх лідерів.

Раніше римський клуб уже пропонував за нідерландця понад 45 мільйонів євро, однак ця пропозиція також була відхилена. Попри це, керівництво Роми не відмовляється від ідеї оформити трансфер, оскільки Саммервілл залишається одним із головних пріоритетів для посилення атакувальної лінії команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сам футболіст уже дав згоду на можливий перехід до Серії А. Минулого сезону Саммервілл провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Контракт вінгера з Вест Гемом розрахований до літа 2029 року