Англія

Попри інтерес з боку Ньюкасла, Атлетіко та Галатасарая, команда Марески не планує прощатися з нідерландським півзахисником.

Керівництво Манчестер Сіті має намір жорстко реагувати на спроби інших команд підписати їхнього півзахисника Тіджані Рейндерса. Як повідомляє авторитетне видання Football Insider, містяни блокуватимуть усі вхідні пропозиції щодо трансферу гравця.

Минулого літа перехід Рейндерса з італійського Мілана обійшовся англійському клубу в 55 мільйонів євро. Нідерландець досить позитивно розпочав свою кар'єру на Етіхаді під керівництвом Пепа Гвардіоли, проте з часом його вплив на гру команди дещо знизився.

Ця ситуація привернула увагу низки відомих клубів, які відчули можливість переманити футболіста. Серед головних претендентів на послуги нідерландського півзахисника називають, іспанський Атлетіко Мадрид та турецький Галатасарай.

Однак, джерела стверджують, що в стані Манчестер Сіті наразі все спокійно. Клуб навряд чи дасть зелене світло на відхід гравця, оскільки тренерський штаб продовжує на нього розраховувати.

У минулому сезоні Тіджані зіграв зіграв 47 матчів за містян у всіх турнірах. Забив 7 мʼячів, віддав 4 результативні передачі та допоміг виграти Кубок англійської ліги та Кубок Англії. Контракт з клубом розрахований до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 50 млн євро.

Також півзахисник має на своєму рахунку 3 матчі та 1 асист у складі збірної Нідердладів на цьогорічному мундіалі.

Нагадаємо, раніше була інформація, що зірка Манчестер Сіті може замінити Леау в Мілані.