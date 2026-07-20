Англія

"Містяни" мають намір зберегти одного зі своїх лідерів, хоча чинна угода іспанця завершується вже наступного літа.

Манчестер Сіті продовжує працювати над продовженням контракту зі своїм опорним півзахисником Родрі.

Як повідомляє The Athletic, англійський клуб уже запропонував 30-річному іспанцю нову угоду, однак футболіст поки не дав згоди на її підписання.

За інформацією джерела, керівництво "містян" не відмовляється від наміру зберегти одного зі своїх ключових виконавців і незабаром планує повернутися до переговорів. Чинний контракт Родрі спливає влітку 2027 року.

Раніше іспанець не приховував, що хотів би ще раз пограти на батьківщині, а можливість виступати за Реал назвав такою, від якої було б важко відмовитися. Попри це, як зазначає джерело, мадридський клуб наразі не планує здійснювати трансфер хавбека.

Невизначеність навколо майбутнього Родрі виникла на тлі перебудови півзахисту Манчестер Сіті після відходу Бернарду Сілви та приходу нових виконавців.

Нагадаємо, напередодні фіналу чемпіонату світу Родрі заявив, що планує ухвалити рішення щодо свого майбутнього лише після завершення турніру.