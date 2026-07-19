Французький захисник готовий залишити Челсі вже цього літа.
Бадьяшиль, gettyimages
19 липня 2026, 18:55
Наполі
та Ньюкасл
звернулися до Челсі
щодо можливого трансферу центрального захисника Бенуа Бадьашиля
. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур
.
За інформацією джерела, 24-річний француз не входить до планів Хабі Алонсо
на новий сезон, тому його відхід із лондонського клубу цього літа є цілком можливим. Наразі обидва клуби лише вивчають умови потенційної угоди, а конкретних домовленостей між сторонами поки що немає.
Очікується, що майбутнє Бадіашиля визначиться найближчими тижнями, адже Челсі готовий розглянути пропозиції щодо футболіста. В минулому сезоні захисник зіграв 16 матчів за лондонців. До цього була інформація, що Салах відкритий до повернення
в Челсі.