Наполі та Ньюкасл звернулися до Челсі щодо можливого трансферу центрального захисника Бенуа Бадьашиля. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

За інформацією джерела, 24-річний француз не входить до планів Хабі Алонсо на новий сезон, тому його відхід із лондонського клубу цього літа є цілком можливим. Наразі обидва клуби лише вивчають умови потенційної угоди, а конкретних домовленостей між сторонами поки що немає.

Очікується, що майбутнє Бадіашиля визначиться найближчими тижнями, адже Челсі готовий розглянути пропозиції щодо футболіста. В минулому сезоні захисник зіграв 16 матчів за лондонців. До цього була інформація, що Салах відкритий до повернення в Челсі.