Англія

Ветеран Манчестер Юнайтед переконаний, що молодий бельгійський голкіпер має ідеальну психологію, щоб подолати наслідки прикрого епізоду у матчі проти Іспанії.

Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату світу проти збірної Іспанії став випробуванням для 24-річного голкіпера Манчестер Юнайтед Сенне Ламменса. Протягом усього турніру він залишався дублером Тібо Куртуа, однак за 19 хвилин до кінця основного часу основного воротаря бельгійців довелося замінити через травму.

Ламменс ледве встиг увійти у гру, як йому довелося відбивати складний удар Пау Кубарсі. На жаль для збірної Бельгії, м'яч відскочив просто на півзахисника лондонського Арсенала Мікеля Меріно, який забив вирішальний гол і приніс іспанцям перемогу з рахунком 2:1.

Після фінального свистка молодий голкіпер не приховував свого розчарування. Проте його досвідчений одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Том Гітон поспішив публічно підтримати бельгійця, високо оцінивши його ментальну стійкість.

"Так, я розмовляв з ним. Звісно, це був для нього складний момент, але таке життя воротаря. Щойно ви одягаєте рукавички та стаєте у ворота, ви маєте бути готові до цього", — сказав Гітон в інтерв'ю після передсезонної поразки Юнайтед від Рексема в Гельсінкі.

Гітон впевнений, що ця ситуація не зламає Ламменса:

"Він буде сильнішим завдяки цьому. Я думаю, що в нього фантастична особистість для воротаря, тому тут немає жодних проблем. Я чесно вважаю, що це може допомогти йому в довгостроковій перспективі", — додав Том.

До цієї помилки Ламменс мав репутацію вкрай надійного гравця. Перейшовши до Манчестер Юнайтед з Антверпена за 18, мільйонів фунтів стерлінгів, тоді ще відносно невідомий широкому загалу голкіпер видав феноменальний минулий сезон. Нагадаємо, Сенне був визнаний найкращим трансфером сезону в АПЛ.

Попри шквал критики, що обрушився на Ламменса в рідній Бельгії, керівництво та тренерський штаб Червоних дияволів зберігають цілковиту довіру до свого гравця. Наразі голкіпер отримав тритижневу відпустку для відновлення сил.

Очікується, що він повернеться до тренувань у перший тиждень серпня і теоретично зможе взяти участь у товариському матчі проти Парі Сен-Жермен, який відбудеться 8 серпня у шведському Гетеборзі.

Цього літа воротарська бригада Юнайтед дещо оновилася. Клуб підписав 35-річного Карла Дарлоу як безпосереднього дублера для Ламменса. Сам 40-річний Том Гітон також подовжив контракт на рік, хоча свій останній офіційний матч він провів ще у лютому 2023 року.

Попри конкуренцію та гіркий досвід чемпіонату світу, Гітон не сумнівається у здатності бельгійця впоратися з тиском:

"Я дуже сумніваюся, що Сенне піде на наступну гру зі страхом чи хвилюванням щодо того, що може статися. Це може статися будь-коли. Буквально щоразу, коли ви ступаєте на поле. Воротар — це позиція, на якій, якщо щось піде не так, це закінчиться голом.

Голи можуть змінити гру та призвести до поразки. До цього потрібно ставитися реалістично. Це важко, але Сенне дуже сильний психологічно. Я бачив це в ньому з того моменту, як він прийшов до Юнайтед, і він неймовірно добре з усім справлявся", — резюмував Гітон.