Англія

Бірмінгемці виграли боротьбу за бразильця в мадридського Атлетіко, продовжуючи масштабну перебудову центру поля.

Астон Вілла успішно завершила перехід 25-річного півзахисника Жуана Гомеса з Вулвергемптона. Загальна сума угоди склала 38 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 34 мільйони бірмінгемці виплатять як фіксований початковий платіж, а ще 4 мільйони передбачені у вигляді бонусів.

Гомеш у четвер покинув тренувальний табір вовків у Португалії для проходження медичного огляду та підписання всіх паперів. Відомо, що серйозний інтерес до бразильця також виявляв мадридський Атлетіко, проте гравець обрав варіант із продовженням кар'єри в Англії.

Підписання Гомеса стало життєво необхідним кроком для команди на тлі серйозних кадрових змін у центрі поля. Півзахисник Амаду Онана вибув із гри щонайменше до наступного року через важку травму коліна, якої він зазнав у складі збірної Бельгії на чемпіонаті світу.

Крім того, клуб попрощався з Юрі Тілемансом, продавши його до Манчестер Юнайтед за 35 мільйонів фунтів. Цей трансфер продовжує надзвичайно активну трансферну кампанію Вілли. Лише минулої п'ятниці клуб оформив рекордну угоду на понад 50 мільйонів фунтів, придбавши швейцарського півзахисника Фрайбурга Йогана Манзамбі та вигравши конкуренцію за нього в Ньюкасла.

Минулого сезону Жуан був ключовим гравцем Вулвергемптона, зігравши 41 матч за команду, яка зрештою фінішувала останньою в чемпіонаті. Загалом із моменту свого переходу з Фламенго у 2023 році він провів за клуб 130 поєдинків, у яких відзначився сімома забитими м'ячами.