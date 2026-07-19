Англія

Молодий чеський голкіпер готовий до оренди або повноцінного трансферу, щоб стати першим номером.

Воротар Манчестер Юнайтед Радек Вітек заявив про свою готовність залишити Олд Траффорд заради регулярної ігрової практики в основному складі. Оскільки Сенне Ламменс надійно закріпив за собою статус першого номера команди ще з вересня минулого року, а Карл Дарлоу нещодавно приєднався як резервний голкіпер, 22-річний чех розуміє необхідність змін для подальшого розвитку.

Минулий сезон колишній гравець збірної Чехії до 21 року провів в оренді в клубі Чемпіоншипу Брістоль Сіті, де відіграв 41 матч і залишив свої ворота сухими 12 разів. Своїми думками щодо майбутнього Вітек поділився після того, як відіграв другий тайм у передсезонному товариському матчі проти Рексема в Гельсінкі (зустріч завершилася поразкою Юнайтед з рахунком 1:0):

"Я почуваюся чудово і готовий знову кудись поїхати, щоб, сподіваюся, стати номером 1. Сподіваюся, що буде певний інтерес. Думаю, ви дізнаєтесь, коли все стане більш конкретним", — зізнався гравець.

На запитання, чому він віддає перевагу — черговій оренді чи повноцінному трансферу, воротар відповів доволі прагматично:

"Я готовий до обох варіантів, якщо бути справедливим. Це залежить від того, чого хоче клуб, а також від варіантів, і, так, побачимо. Було кілька зацікавлених сторін, але ми сподіваємося знайти найкращого, і, сподіваємося, це станеться найближчим часом. Я хочу грати щотижня, і це мета на наступний сезон", — додав Радек.

Вітек підписав нову угоду з Юнайтед минулого літа, і за контрактом у нього залишається ще два роки. Приєднався до академії манкуніанців у 16-річному віці з чеської Сігми (Оломоуц). До успішного виступу в Чемпіоншипі встиг пограти в орендах за Аккрінгтон та австрійський БВ Лінц.

Наразі британські ЗМІ активно пов'язують голкіпера з можливим переходом до лав чемпіонів Шотландії — Селтіка.

Нагадаємо, раніше Гітон підтримав Ламменса після фатальної помилки на ЧС-2026.