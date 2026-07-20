Іспанія

Після тріумфу на чемпіонаті світу наставнику збірної планують запропонувати нову угоду ще на два роки.

Королівська іспанська футбольна федерація має намір зберегти Луїса де ла Фуенте на посаді головного тренера національної команди до чемпіонату світу-2030. Про це повідомляє AS.

Чинний контракт 65-річного фахівця розрахований до 2028 року, однак керівництво федерації вже готується розпочати переговори щодо його продовження ще на два сезони. Очікується, що сторони повернуться до цього питання після завершення літньої паузи.

За інформацією джерела, президент федерації Рафаель Лусан вважає безперервність роботи тренерського штабу одним із ключових чинників подальших успіхів збірної. Саме тому нові контракти планують запропонувати не лише де ла Фуенте, а й усім його помічникам.

Попри зростання інтересу до наставника після перемоги Іспанії на чемпіонаті світу-2026, сам де ла Фуенте залишається відданим роботі зі збірною. Повідомляється, що він не має наміру ускладнювати переговорний процес, хоча й уникає публічних коментарів щодо свого майбутнього, воліючи вирішувати це питання без зайвого розголосу.

Нагадаємо, Луїс де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з грудня 2022 року. За цей час Фурія Роха під його керівництвом виграла чемпіонат Європи, а також стала чемпіоном світу 2026 року.