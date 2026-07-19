Англія

Каноніри приєдналися до Челсі в боротьбі за захисника Крістал Пелас.

У минулому сезоні Лакруа провів за Крістал Пелес 55 матчів в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі. Портал

оцінює вартість француза в 50 мільйонів євро