Каноніри приєдналися до Челсі в боротьбі за захисника Крістал Пелас.
Лакруа, gettyimages
19 липня 2026, 19:16
Арсенал
включився в боротьбу за центрального захисника Крістал Пелас Максенса Лакруа
. Про це повідомляє CaughtOffside
. За інформацією джерела, лондонський клуб приєднався до Челсі,
який також уважно стежить за ситуацією навколо французького оборонця. Інтерес до футболіста продовжує зростати напередодні завершення літнього трансферного вікна.
Повідомляється, що Крістал Пелас
підвищив свої фінансові вимоги за 25-річного захисника. Тепер клуб оцінює Лакруа приблизно у 65 мільйонів фунтів стерлінгів
. У минулому сезоні Лакруа провів за Крістал Пелес 55 матчів в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість француза в 50 мільйонів євро