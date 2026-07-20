Англія

Англієць помер від раку, про який стало відомо у січні цього року.

Колишній гравець та тренер збірної Англії Кевін Кіган помер у віці 75 років. Про це повідомляє Sky Sports.

У січні сім'я англійця, якого за період кар'єри називали "Могутнє мишеня", повідомила, що у нього діагностовано рак четвертої стадії.

"З глибоким смутком ми повідомляємо, що Кевін Кіган пішов із життя у віці 75 років.. Колишній гравець і тренер збірної Англії боровся з раком, і в останні хвилини життя його оточували дружина та доньки.

Кевін був коханим чоловіком, батьком і дідусем. Родина щиро дякує неймовірній команді медиків Кевіна за всю їхню підтримку. Це надзвичайно важкий час, тому ми просимо про спокій та повагу до приватного життя", — йдеться у заяві сім'ї Кігана.

За свою кар'єру Кіган виступав за Сканторп, Ліверпуль, Гамбург, Саутгемптон, Ньюкасл та Блектаун Сіті. На його рахунку 599 матчів, 232 забиті м'ячі та 126 гольових передач.

Він двічі ставав володарем Золотого м'яча під час виступів у Німеччині у 1978 та 1979 роках.

На клубному рівні Кевін ставав чемпіоном Англії та Німеччини, володарем Кубка та Суперкубка Англії, Кубка європейських чемпіонів і двічі брав Кубок УЄФА.

Після ігрової кар'єри Кіган став тренером та очолював такі клуби, як Ньюкасл, Фулгем та Манчестер Сіті, а також збірну Англії. Разом із "сороками" та "міщанами" він виграв Чемпіоншип, а з "дачниками" — третю лігу Англії.