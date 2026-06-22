Англія

Комо зацікавилося центральним захисником Челсі, проте лондонці вимагають за свого вихованця серйозну суму.

Центральний захисник Челсі та збірної Англії Трево Чалоба став трансферною ціллю Комо.

В італійському клубі хотіли б підсилитися 26-річним футболістом "синіх" у поточне трансферне вікно, проте до домовленості з лондонцями поки далеко, доповідає інсайдер Фабріціо Романо. У Челсі розраховують на свого вихованця, тому запрашують серйозну суму.

Трево Чалоба провів 47 матчів у минулому сезоні, відзначившись трьома голами. Трансферна вартість центрбека оцінюється порталом Transfermarkt у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Чалоба був екстрено викликаний до складу збірної Англії на ЧС-2026 замість травмованого Тіно Лівраменто.