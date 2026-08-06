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Футболісту запропонували найвищу зарплату за його кар’єру.

Конголезький центральний захисник Шансель Мбемба використав минулорічний трансфер до французького Лілля з Марселя, як привід здобути для себе місце в складі делегації національної збірної ДР Конго на чемпіонаті світу-2026 та зіграти на турнірі.

Але до клубних справ 31-річний виконавець повернувся вже в статусі вільного агента, адже річна угода з "догами" добігла свого завершення.

Аж раптом, агенти Мбемба отримали пропозицію для їхнього клієнта перебратись до Саудівської Аравії до клубу Ад-Дірія вільним агентам.

При цьому представники Близького Сходу традиційно не образили футболіста, зробивши для нього фактично потроєння заробітної платні в контракті строком на два роки.

Якщо в Марселі та Ліллі гравець отримував 3,6 млн євро та 2,16 млн євро на рік відповідно, то аравійці платитимуть йому всі 7 млн євро.

У минулому сезоні на рахунку Мбемба 21 матч та один асист.