Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник Ньюкасла отримав м’язову травму на тренуванні, і його участь у турнірі залишається під питанням.

Захисник збірної Англії Тіно Лівраменто опинився під загрозою пропуску майбутнього чемпіонату світу через м’язову травму.

За інформацією джерела Matt Law, футболіст отримав пошкодження під час тренування в неділю та наразі перебуває під наглядом медичного штабу збірної Збірна Англії з футболу. Його участь у турнірі залишається під питанням, особливо з огляду на те, що раніше він уже пропустив близько п’яти тижнів сезону через травму стегна.

Англія розпочне виступ на чемпіонаті світу матчем проти Хорватії у середу, однак тренерський штаб змушений розглядати можливі кадрові зміни в обороні.

Серед основних кандидатів на заміну Лівраменто називають захисника Челсі Трево Чалоба, який перебуває у резервному списку національної команди. У разі потреби він може бути дозаявлений до складу.