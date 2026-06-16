Захисник Ньюкасла отримав м’язову травму на тренуванні, і його участь у турнірі залишається під питанням.
Трево Чалоба, getty images
16 червня 2026, 15:55
Захисник збірної Англії Тіно Лівраменто опинився під загрозою пропуску майбутнього чемпіонату світу через м’язову травму.
За інформацією джерела Matt Law, футболіст отримав пошкодження під час тренування в неділю та наразі перебуває під наглядом медичного штабу збірної Збірна Англії з футболу. Його участь у турнірі залишається під питанням, особливо з огляду на те, що раніше він уже пропустив близько п’яти тижнів сезону через травму стегна.
Англія розпочне виступ на чемпіонаті світу матчем проти Хорватії у середу, однак тренерський штаб змушений розглядати можливі кадрові зміни в обороні.
Серед основних кандидатів на заміну Лівраменто називають захисника Челсі Трево Чалоба, який перебуває у резервному списку національної команди. У разі потреби він може бути дозаявлений до складу.