Англія

Россонері розпочали переговори щодо форварда Арсенала.

Мілан активно працює над підписанням нападника Арсенала Габріела Жезуса. За інформацією журналіста Жорже Ніколи, саме італійський клуб наразі є головним претендентом на бразильського форварда.



Повідомляється, що Арсенал оцінює 29-річного нападника приблизно у 20 мільйонів фунтів, хоча не наполягає на його продажі. Водночас Мілан уже намагається домовитися про нижчу суму трансферу та продовжує переговори з лондонським клубом.



Інтерес до Жезуса також виявляють Ювентус, Евертон та Атлетіко, однак ці клуби поки не зробили офіційних кроків. Сам футболіст, попри чутки про можливе повернення до Палмейраса, хоче ще кілька років продовжити кар’єру в Європі.

У минулому сезоні Жезус узяв участь у 27 поєдинках за лондонський клуб у всіх турнірах, відзначившись шістьма забитими м'ячами та двома асистами.