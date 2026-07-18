Ексфутболіст просить про допомогу на найвищому державному рівні.
Жоан Капдевіла, Getty Images
18 липня 2026, 11:54
Національні збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.
Колишній захисник "Фурії Роха", чемпіон світу та Європи Жоан Капдевіла хотів разом із своїми дітьми відвідати цей надзвичайно важливий матч для його національної команди, але отримав відмову у візі в США.
Після цього Капдевіла публічно звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за допомогою соціальних мереж.
"Мені щойно сказали, що я не можу поїхати на фінал зі своїми дітьми, бо мою заявку на ESTA відхилено.
Хтось може мені допомогти з цим? Ви не уявляєте, як я був би радий бути там з усіма своїми товаришами по команді з 2010 року та з поточним складом збірної, щоб вболівати за них.
Не можу повірити, що мене не пустять до США... і що я пропущу такий момент зі своїми дітьми, які так люблять футбол...
Якщо хтось знає, як вирішити цю проблему, я буду безмежно вдячний", — заявив іспанський ексфутболіст.
Матч Іспанія — Аргентина відбудеться 19 липня, о 22:00.