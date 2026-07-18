Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ексфутболіст просить про допомогу на найвищому державному рівні.

Національні збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.

Колишній захисник "Фурії Роха", чемпіон світу та Європи Жоан Капдевіла хотів разом із своїми дітьми відвідати цей надзвичайно важливий матч для його національної команди, але отримав відмову у візі в США.

Після цього Капдевіла публічно звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за допомогою соціальних мереж.

"Мені щойно сказали, що я не можу поїхати на фінал зі своїми дітьми, бо мою заявку на ESTA відхилено.

Хтось може мені допомогти з цим? Ви не уявляєте, як я був би радий бути там з усіма своїми товаришами по команді з 2010 року та з поточним складом збірної, щоб вболівати за них.

Не можу повірити, що мене не пустять до США... і що я пропущу такий момент зі своїми дітьми, які так люблять футбол...

Якщо хтось знає, як вирішити цю проблему, я буду безмежно вдячний", — заявив іспанський ексфутболіст.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться 19 липня, о 22:00.