Англія

Угорський півзахисник підписав нову довгострокову угоду з мерсисайдським клубом.

Ліверпуль офіційно оголосив про продовження контракту з атакуючим півзахисником Домініком Собослаї. Про підписання нової довгострокової угоди повідомила пресслужба клубу.

Угорський хавбек поставив підпис під новим договором напередодні старту сезону-2026/27. Точні терміни не уточнюються.

Майбутня кампанія стане для нього вже четвертою у складі мерсисайдців після переходу з РБ Лейпциг улітку 2023 року, а також першою під керівництвом нового головного тренера Андоні Іраоли.

За час виступів у складі Ліверпуля Собослаї провів 147 матчів у всіх турнірах, забив 28 м'ячів і віддав 26 результативних передач. Разом із командою він виграв Кубок англійської ліги, а також став чемпіоном Англії у сезоні-2024/25.

Найуспішнішим в індивідуальному плані для 24-річного футболіста став минулий сезон: у 53 матчах він записав до свого активу 13 голів і 12 асистів. За підсумками кампанії вболівальники визнали угорця найкращим гравцем сезону в Ліверпулі.