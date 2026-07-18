Іспанія

Цікавий розвиток подій у стосунках гравця та клубу.

Каталонська Барселона цього літа намагається здійснити трансфер аргентинського нападника Хуліана Альвареса з мадридського Атлетіко.

І допоки клуби обмінюються заочними повідомленнями в соціальних мережах та ЗМІ, стосунки гравця та "матрацників" поступово продовжують псуватись.

Стало відомо, що в лютому цього року керівництво Атлетіко пообіцяло Альваресу, що сприятиме його трансферу влітку, якщо надійде відповідна пропозиція.

Оскільки публічно відомо, що Барса зробила офіційний запит на перехід гравця, нападник під час останньої розмови з представниками мадридців нагадав їм про ту розмову, але у відповідь почув відмову від можливості перемовин із каталонцями.

Очікується, що після завершення чемпіонату світу-2026 Альварес може виступити з публічним запитом на трансфер.