За інформацією британських ЗМІ, новий наставник не розраховує на частину футболістів у новому сезоні.
Алонсо, gettyimages
17 липня 2026, 13:41
Головний тренер Челсі Хабі Алонсо
, за інформацією The Sun
, повідомив п’ятьом футболістам, що вони можуть залишити клуб під час літнього трансферного вікна.
До цього списку, за даними видання, увійшли Філіп Йоргенсен, Аксель Дісасі, Бенуа Бадіашіль, Алехандро Гарначо та Ліам Делап
. Повідомляється, що лондонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо цих гравців, якщо вони відповідатимуть фінансовим вимогам Челсі. До цього повідомлялось, що Алехандро Гарначо може перейти в Рому.
Однак наразі жодних офіційних підтверджень від клубу з приводу цієї інформації немає.