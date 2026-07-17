Англія

Бірмінгемський клуб перехопив талановитого швейцарця у Ньюкасла за рекордну суму.

Англійська Астон Вілла офіційно завершила перехід 20-річного півзахисника Йогана Манзамбі з німецького Фрайбурга. Ця угода стала історичною для бірмінгемців — сума трансферу трохи перевищила позначку в 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що побило попередній рекорд клубу (саме 50 мільйонів фунтів Вілла заплатила Евертону за Амаду Онану два роки тому).

Цікаво, що ще минулого тижня швейцарський талант був за крок до переходу в Ньюкасл Юнайтед. Сороки вже домовилися з Фрайбургом, проте блискавичне втручання керівництва Астон Вілли змінило хід подій — сам гравець вирішив, що переїзд на Вілла Парк є для нього найкращим варіантом продовження кар'єри.

Манзамбі чудово знайомий уболівальникам Астон Вілли. У травні минулого року він протистояв команді Унаї Емері у складі Фрайбурга у фіналі Ліги Європи в Стамбулі. Тоді бірмінгемці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0, перервавши свою 30-річну трофейну засуху.

Попри поразку у фіналі, швейцарець провів видатний сезон: він забив 7 голів у 47 матчах у всіх турнірах (допомігши клубу посісти 7-ме місце в Бундеслізі) і був визнаний найкращим молодим гравцем сезону в Лізі Європи.

Також 20-річний футболіст яскраво проявив себе на міжнародній арені. На нещодавньому Чемпіонаті світу він забив три голи за збірну Швейцарії, яка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Аргентині (3:1).