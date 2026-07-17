Англія

Новачок Прем'єр-ліги оформив трансфер гравця ю з франкфуртського Айнтрахта.

Ковентрі Сіті, який щойно тріумфально вийшов до Прем'єр-ліги, офіційно оголосив про підписання центрального захисника Ореля Аменди. 22-річний гравець збірної Швейцарії уклав із клубом довгостроковий контракт. Угода з німецьким Айнтрахтом обійшлася небесно-блакитним у17 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кар'єрний шлях Аменди розвивається стрімко. Вихованець швейцарського Янг Бойз приєднався до команди Бундесліги на початку сезону 2024/25.За цей час він встиг провести 42 матчі на Дойче Банк Парк і здобути цінний досвід виступів у європейських турнірах. Крім того, захисник був важливою частиною національної збірної Швейцарії, яка дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу, поступившись Аргентині (1:3).

Вирішальну роль у переїзді талановитого швейцарця на Туманний Альбіон відіграв головний тренер Ковентрі Френк Лемпард. Сам Аменда впевнений, що зможе розкрити свій потенціал під керівництвом легендарного англійця.

"Після першої розмови з менеджером я відчув довіру, і мені сподобався проєкт, тому я вважаю, що це справді хороший крок для мене", – поділився враженнями Аменда в інтерв'ю для офіційного сайту клубу.

Говорячи про свій стиль гри, новачок Ковентрі наголосив на бажанні не лише руйнувати атаки суперників, але й конструювати власні:

"Мені подобається захищати свої ворота, але я також люблю грати вперед. Я дуже спокійний з м'ячем, тому можу допомогти команді в цьому. Я хочу перемогти, я хочу допомогти команді та допомогти клубу досягти успіху", — зауважив новачок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Астон Вілла побила власний трансферний рекорд.