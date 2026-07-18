Англія

Молодий захисник відмовився від нового контракту з Тоттенгемом заради переходу до “канонірів".

Арсенал домовився про підписання Елайджі Апсона. Про це повідомив Фабріціо Романо. За інформацією джерела, всі необхідні документи були підписані сьогодні, а 18-річний центральний захисник незабаром офіційно стане гравцем лондонського клубу.



Повідомляється, що Апсон відмовився від пропозиції нового контракту з Тоттенгемом, оскільки обрав довгостроковий проєкт Арсенала. У клубі високо оцінюють потенціал молодого оборонця та розраховують на його подальший розвиток у структурі команди. За минулий сезон Елайджа зіграв 10 поєдинків за молодіжіні команди лондонців. Зумів забити 1 гол та віддати 1 гольову передачу.

До цього була інформація, що Арсенал слідкує за Консою.