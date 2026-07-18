Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі французів та англійців напередодні їхньої битви за "бронзу" чемпіонату світу-2026.

Вже опівночі за Києвом французи та англійці на Маямі Стедіум у США розпочнуть визначення третьої найкращої збірної чемпіонату світу-2026.

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Для французів та англійців майбутня очна зустріч буде 33-ю в усіх турнірах. У 17-ти випадках успіху вдалося досягнути Англії, у 10-ти — Франції, тоді як п'ять разів збірні зіграли внічию. Загальна різниця забитих-пропущених голів — 72:41.

Вперше шляхи цих національних команд перетнулися в далекому 1923 році, у травневому товариському матчі на Стад Першинг у Парижі. Тоді перемогу з рахунком 4:1 святкували гості. Перше офіційне протистояння відбулося значно пізніше, у рамках попереднього раунду відбору на другий в історії чемпіонат Європи (Іспанія-1964). У жовтні 1962 року збірні не виявили сильнішого (1:1) на Гіллсборо Стедіум у Шеффілді.

Найбільші звитяги французів над англійцями (5:2, двічі) мали місце в домашніх для них матчах. У травні 1931 року, після шести поспіль поразок Франції від Англії, на Стад олімпік Ів-дю-Мануар у Парижі відбулася товариська очна зустріч, якою французи не тільки перервали свою програшну серію, але й уперше обіграли англійців. У лютому 1963 року на столичному Парк-де-Пренс Франція з ідентичним рахунком здолала Англію в матчі-відповіді попереднього раунду відбору на Євро-1964.

Для англійців рекордною є перемога над французами з рахунком 6:0. На Стад олімпік Ів-дю-Мануар у Парижі в травні 1927 року вони вперше не пропустили від цього суперника після трьох поспіль поєдинків, в яких той відзначався голами.

Разом із нашим партнером betking ​розповідаємо про всі три минулих матчі Франції проти Англії на чемпіонатах світу.

ЧС-1966. Груповий етап, 3-й тур. 20.07.1966. Вемблі Стедіум (Лондон, Англія)

Англія — Франція 2:0

Голи: Гант, 38, 75

Англія (Альф Ремзі): Бенкс — Коен, Дж. Чарльтон, Б. Мур (к), Вілсон — Стайлз, Б. Чарльтон, Каллаган — Грівз, Гант, Пітерс

Франція (Анрі Герен): Обур — Ж. Джоркаефф, Артелеза (к), Будзинські, Боск'є — Боннель, Ербен, Сімон — Ербе, Гонде, Оссер

Попередження: Стайлз

На першому й наразі єдиному домашньому для неї мундіалі англійці в зручному для них становищі закривали груповий етап у першому квартеті. Французи потребували перемоги з різницею в щонайменше два гола, тоді як господарі турніру могли виграти групу в разі тріумфу або не надто результативної нічиєї.

Втриматися на першій сходинці квартету Уругваю Англія не дозволила. Легенда Ліверпуля Роджер Гант уразив ворота Марселя Обура в обох таймах, залишивши Францію останньою в групі, доповненій Мексикою, що фінішувала третьою.

Підопічні Альфа Ремзі в підсумку подолають увесь турнірний шлях, на очах рідних уболівальників завоювавши для країни дебютне, все ще єдине її "золото" ЧС.

ЧС-1982. Груповий етап, 1-й тур. 16.06.1982. Естадіо Сан-Мамес (Більбао, Іспанія)

Англія — Франція 3:1

Голи: Робсон, 1, 67, Марінер, 83 — Солер, 24

Англія (Рон Грінвуд): Шилтон — Міллз (к), Бутчер, Томпсон, Сенсом (Ніл, 90) — Коппелл, Робсон, Вілкінс, Рікс — Френсіс, Марінер

Франція (Мішель Ідальго): Етторі — Трезор — Баттістон, Лопес, Боссіс — Жирар, Жиресс, Ларіос (Тігана, 74), Платіні (к) — Рошто (Сікс, 71), Солер

Попередження: Бутчер

Англія пропустила ЧС-1974 і 1978, але повернулася на мундіаль, у першому ж матчі першого групового етапу зіткнувшись із Францією, яка після пропущених турнірів у 1970 і 1974 роках вилетіла з ЧС-1978 за підсумками трьох поєдинків.

Англійці блискавично відкрили рахунок у дуелі в Більбао, але перший тайм завершився внічию. У другій половині матчу французи пропустили двічі й зазнали поразки, що не завадило їм фінішувати в квартеті другими, залишивши позаду Чехословаччину й Кувейт, тоді як Англія групу очолила.

Вона за результатами другого групового етапу відправилася додому, а Франція вийшла до плейоф, де зазнала двох із двох можливих невдач, не здобувши навіть "бронзи".

ЧС-2022. Плейоф, чвертьфінал. 10.12.2022. Ель-Байт Стедіум (Ель-Хаур, Катар)

Англія — Франція 1:2

Голи: Кейн, 54 (пен.) — Чуамені, 17, Жиру, 78

На 84-й хвилині Гаррі Кейн (Англія) не забив пенальті (промах)

Англія (Гарет Саутгейт): Пікфорд — Вокер, Стоунз (Гріліш, 90+8), Магвайр, Шоу — Гендерсон (Маунт, 79), Райс, Беллінгем — Сака (Стерлінг, 79), Кейн (к), Фоден (Рашфорд, 85)

Франція (Дідьє Дешам): Льоріс (к) — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коман, 79), Грізманн, Мбаппе — Жиру

Попередження: Магвайр — Грізманн, Дембеле, Т. Ернандес

Тимчасово найсвіжіша очна зустріч увійшла в історію як перша перемога Франції над Англією на ЧС. Значення їй додавала стадія турніру, адже шляхи збірних перетнулися за крок від топ-4.

Французи пішли на перерву з мінімальною перевагою, але на початку другого тайму англійцям удалося відновити паритет із пенальті. Пізніше Франція знову вийшла вперед, тоді як Гаррі Кейн у відповідь не скористався можливістю вдруге відзначитися голом з 11-метрової позначки, призвівши до вильоту своєї збірної.

Підопічні Дідьє Дешама в підсумку досягнули фіналу, де навіть хет-трик Кіліана Мбаппе не дозволив їм стримати Аргентину від здобуття третього в історії титулу.

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