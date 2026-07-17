Англія

Боснійський захисник підписав довгостроковий контракт і став другим літнім підписанням клубу на Елланд Роуд.

Англійський Лідс Юнайтед завершив перехід 23-річного захисника збірної Боснії та Герцеговини Таріка Мухаремовича. Гравець перебрався на Туманний Альбіон з італійського Сассуоло за солідні 34,1 мільйона фунтів стерлінгів, поставивши підпис під п'ятирічним контрактом.

На Елланд Роуд боснієць покликаний замінити Паскаля Стрейка, який у червні був проданий до Брайтона за £20 мільйонів.

Мухаремович став другим придбанням Лідса під час цього літнього трансферного вікна — раніше клуб безкоштовно підсилився Гаррі Вілсоном, який приєднався на правах вільного агента після відходу з Фулгема. Сам гравець не приховує емоцій від переходу і налаштований максимально рішуче:

"Я віддам усе для цього клубу. Я віддам усе, кожну гру. Я просто хочу перемогти. Я ненавиджу програвати і буду боротися за кожен м'яч, навіть якщо це буде голова чи ноги, я йду", — заявив новачок.

Окрім клубних виступів, Мухаремович встиг відзначитися на міжнародній арені, зігравши три матчі за збірну Боснії та Герцеговини на ЧС-2026. Найбільш пам'ятним та скандальним став матч 1/16 фіналу проти збірної США (0:2).

У тій грі американський форвард Фоларін Балогун жорстко сфолив на Мухаремовичу, за що отримав пряму червону картку. Проте ця історія набула безпрецедентного політичного забарвлення: згодом ФІФА скасувала дискваліфікацію Балогуна після прямого втручання президента США Дональда Трампа та представників Білого дому.

Мухаремович народився у столиці Словенії — Любляні, але свій шлях у дорослому футболі розпочав в Австрії, дебютувавши за Вольфсбергер у 2021 році. Згодом гравець перейшов до італійського гранда — туринського Ювентуса. Не зумівши закріпитися в основному складі Старої Синьйори, він відправився в успішну оренду до Сассуоло, який у 2025 році викупив його контракт.

Цікаво, що нинішній трансфер до Англії стане найдорожчим в історіїї Лідса, а також принесе величезну вигоду саме Ювентусу. Завдяки спеціальному пункту, включеному під час продажу гравця минулого літа, туринський клуб отримає 50% від суми перепродажу (близько 17 мільйонів фунтів).