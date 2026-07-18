Лондонський клуб розглядає вінгера Вест Гема як один із варіантів для посилення атаки.
Саммервілл, gettyimages
18 липня 2026, 11:40
Тоттенгем вивчає можливість підписання вінгера Вест Гема Крісенсіо Саммервілля
. Про це повідомляє Бен Джейкобс
. За інформацією джерела, головний тренер “шпор" прагне підсилити лінію атаки футболістом, який одразу зможе претендувати на місце в стартовому складі.
Повідомляється, що Вест Гем оцінює 24-річного нідерландця приблизно у 30 мільйонів фунтів
. Однак боротьба за Саммервілля обіцяє бути непростою, адже інтерес до нього також виявляють Манчестер Юнайтед, Рома та Аль-Хіляль.
Наразі Тоттенгем продовжує аналізувати можливі варіанти підсилення складу, а Саммервілль залишається одним із кандидатів на переїзд до Північного Лондона цього літа. За минулий сезон футболіст провів 34 гри, забив 7 голів та віддав 3 гольові передачі в усіх турнірах. Також футболіст зіграв 4 матчі на цьому чемпіонаті світу, забивши 2 голи та віддавши 2 гольові передачі.