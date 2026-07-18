Тоттенгем вивчає можливість підписання вінгера Вест Гема Крісенсіо Саммервілля. Про це повідомляє Бен Джейкобс. За інформацією джерела, головний тренер “шпор" прагне підсилити лінію атаки футболістом, який одразу зможе претендувати на місце в стартовому складі.

Повідомляється, що Вест Гем оцінює 24-річного нідерландця приблизно у 30 мільйонів фунтів. Однак боротьба за Саммервілля обіцяє бути непростою, адже інтерес до нього також виявляють Манчестер Юнайтед, Рома та Аль-Хіляль.

Наразі Тоттенгем продовжує аналізувати можливі варіанти підсилення складу, а Саммервілль залишається одним із кандидатів на переїзд до Північного Лондона цього літа. За минулий сезон футболіст провів 34 гри, забив 7 голів та віддав 3 гольові передачі в усіх турнірах. Також футболіст зіграв 4 матчі на цьому чемпіонаті світу, забивши 2 голи та віддавши 2 гольові передачі.