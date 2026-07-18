Іспанія

Історія продовжує набирати обертів.

Каталонська Барселона цього літа намагається здійснити трансфер аргентинського нападника Хуліана Альвареса з мадридського Атлетіко.

"Блаугранас", відповідно до слів їхнього президента Жоана Лапорти, уже перейшли до визначення дедлайнів для цього переходу, але "матрацники", за словами їхнього генерального директора Мігеля Анхеля Хіля, залишаються непорушними в своєму бажанні залишити гравця в себе.

Утім, Лапорта не готовий поступатись у позиціях під час перемовин.

"Слова Мігеля Хіля? Я поважаю думку кожного. Ми зробили пропозицію щодо Хуліана, і вона досі актуальна.

Але настане певний момент, імовірно, наприкінці липня, і ми скажемо, що термін дії цієї пропозиції закінчився", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що раніше президент Барселони зробив прогноз щодо переможця чемпіонату світу-2026.