Англія

Каноніри вивчають можливість підписання захисника Астон Вілли на тлі занепокоєння щодо фізичного стану Вільяма Саліба.

Арсенал розглядає можливість підписання центрального захисника Астон Вілли Езрі Конси. Про це повідомляє The Guardian. За інформацією джерела, лондонський клуб активно вивчає варіанти підсилення оборони через виліт Вільяма Саліба мінімум на половину нового сезону.



28-річний Конса входить до списку кандидатів канонірів, однак його трансфер може виявитися непростим. Очікується, що Астон Вілла вимагатиме значну суму за одного зі своїх ключових захисників.



Наразі Арсенал лише оцінює можливість потенційної угоди, а подальший розвиток переговорів залежатиме від позиції бірмінгемського клубу та фінансових умов можливого трансферу.

В минулому сезоні центральний захисник збірної Англії зіграв 47 поєдинків та забив 2 голи в усіх турнірах, допомігши команді виграти Лігу Європи.