Англія

Іспанський тренер зізнався, що зараз не відчуває потреби знову працювати на лаві запасних.

Колишній головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що поки не планує повертатися до тренерської роботи після завершення сезону-2025/26.

В інтерв'ю YouTube-каналу OKX іспанець пояснив, що хоче присвятити час життю поза футболом та своїй родині.

"Внутрішньо я ні за чим не сумую. Я почав тренувати у 37 років, і все моє життя було пов'язане з футболом. Тепер хочу спробувати відкрити для себе життя, бути щасливим, займаючись іншими речами, які не пов'язані з футболом.

Можливо, одного дня я прокинуся і скажу: "Гаразд, я хочу повернутися". Я маю відчувати, що мені цього не вистачає, але зараз я цього не відчуваю.

Я вирішив зробити перерву, бо хочу краще дбати про себе. Хочу проводити більше часу зі своїми дітьми та своїм батьком, якому 95 років і який усе ще з нами.

Я все ще пристосовуюся до життя після перерви, але все йде досить добре, — заявив Пеп.

Нагадаємо, Пеп Гвардіола увійшов до переліку кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.