Іспанський тренер зізнався, що зараз не відчуває потреби знову працювати на лаві запасних.
Хосеп Гвардіола, getty images
17 липня 2026, 14:00
Колишній головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що поки не планує повертатися до тренерської роботи після завершення сезону-2025/26.
В інтерв'ю YouTube-каналу OKX іспанець пояснив, що хоче присвятити час життю поза футболом та своїй родині.
"Внутрішньо я ні за чим не сумую. Я почав тренувати у 37 років, і все моє життя було пов'язане з футболом. Тепер хочу спробувати відкрити для себе життя, бути щасливим, займаючись іншими речами, які не пов'язані з футболом.
Можливо, одного дня я прокинуся і скажу: "Гаразд, я хочу повернутися". Я маю відчувати, що мені цього не вистачає, але зараз я цього не відчуваю.
Я вирішив зробити перерву, бо хочу краще дбати про себе. Хочу проводити більше часу зі своїми дітьми та своїм батьком, якому 95 років і який усе ще з нами.
Я все ще пристосовуюся до життя після перерви, але все йде досить добре, — заявив Пеп.
Нагадаємо, Пеп Гвардіола увійшов до переліку кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.