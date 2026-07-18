Нападник Челсі Шумайра Меука перебуває за крок від підписання нового довгострокового контракту з лондонським клубом. Про це повідомляє журналіст Боббі Вінсент. За інформацією джерела, після продовження угоди сині планують відправити 18-річного форварда в оренду на сезон 2026/27, щоб він отримував регулярну ігрову практику та продовжив свій розвиток.

У Челсі високо оцінюють потенціал Меуки та розглядають його як одного з найперспективніших вихованців академії. За минулий сезон футболіст зіграв 25 поєдинків за молодіжну команду синіх. Забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі. Також нападник дебютував в минулому сезоні в АПЛ в поєдинку проти Тоттенгему.