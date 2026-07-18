Після продовження угоди молодий форвард, найімовірніше, вирушить в оренду.
Меука, gettyimages
18 липня 2026, 10:20
Нападник Челсі Шумайра Меука
перебуває за крок від підписання нового довгострокового контракту з лондонським клубом. Про це повідомляє журналіст Боббі Вінсент. За інформацією джерела, після продовження угоди сині планують відправити 18-річного форварда в оренду на сезон 2026/27
, щоб він отримував регулярну ігрову практику та продовжив свій розвиток.
У Челсі високо оцінюють потенціал Меуки та розглядають його як одного з найперспективніших вихованців академії. За минулий сезон футболіст зіграв 25 поєдинків за молодіжну команду синіх. Забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі. Також нападник дебютував в минулому сезоні в АПЛ в поєдинку проти Тоттенгему.