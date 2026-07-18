Україна

26-річний універсальний захисник продовжить кар’єру в клубі з Чернігівщини.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання Дмитра Семенова.



26-річний футболіст має солідний досвід виступів на професійному рівні — 159 матчів та 8 забитих м’ячів. Упродовж кар’єри Семенов захищав кольори Дніпра, Олександрії, МФК Миколаїв, латвійської Єлгави, Кременя, Кривбасу, Лівого Берега та Оболоні.



Новачок Кудрівки є універсальним виконавцем і може зіграти як у центрі оборони, так і на позиції опорного півзахисника, що додає команді варіативності перед стартом нового сезону. В минулому сезоні центральний захисник зіграв 30 поєдинків за столичну Оболонь, відзначившись 2 гольовими передачами.

До цього Кудрівка повідомляла про підписання Родіона Плакси.