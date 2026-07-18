Попри інтерес Барселони, лондонський клуб не розглядає продаж бразильця.
Жуан Педро, gettyimages
18 липня 2026, 13:50
Спортивний директор Барселони Деку
є великим прихильником Жуана Педро
та високо оцінює його як потенційне підсилення для каталонського клубу.
Втім, як повідомляє Фабріціо Романо
, трансфер бразильського нападника наразі є неможливим
. У Челсі не мають наміру розлучатися
з одним із ключових гравців команди. За інформацією джерела, лондонський клуб вважає Жуана Педро недоторканним
і не готовий вести переговори щодо його продажу, незалежно від суми потенційної пропозиції.
Таким чином, попри зацікавленість з боку Барселони, 24-річний бразилець залишається важливою частиною проєкту Челсі на найближчі роки. В минулому сезоні бразилець забив 20 голів у 47 поєдинках та віддав 5 гольових передач в усіх турнірах.