Спортивний директор Барселони Деку є великим прихильником Жуана Педро та високо оцінює його як потенційне підсилення для каталонського клубу.

Втім, як повідомляє Фабріціо Романо, трансфер бразильського нападника наразі є неможливим. У Челсі не мають наміру розлучатися з одним із ключових гравців команди. За інформацією джерела, лондонський клуб вважає Жуана Педро недоторканним і не готовий вести переговори щодо його продажу, незалежно від суми потенційної пропозиції.

Таким чином, попри зацікавленість з боку Барселони, 24-річний бразилець залишається важливою частиною проєкту Челсі на найближчі роки. В минулому сезоні бразилець забив 20 голів у 47 поєдинках та віддав 5 гольових передач в усіх турнірах. 