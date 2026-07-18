Організатори чемпіонату світу офіційно підтвердили, що перерва у фінальному матчі триватиме 17 хвилин замість звичних 15.

Основною причиною стала підготовка масштабного музичного шоу, яке триватиме 11 хвилин. Перед уболівальниками виступлять Шакіра, Мадонна, Джастін Бібер та гурт BTS, що зробить фінал не лише головною футбольною подією року, а й однією з наймасштабніших музичних подій турніру.

Ще 6 хвилин буде використано для монтажу та демонтажу сцени, а також проведення необхідних робіт із підготовки поля, зокрема поливу газону, щоб футболісти могли продовжити матч у належних умовах.

Очікується, що це шоу стане одним із найвидовищніших в історії чемпіонатів світу та збере мільйонну аудиторію по всьому світу. Нагадуємо що у фіналі зустрінуться Іспанія з Аргентиною.