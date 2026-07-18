Більшу частину часу займе грандіозне музичне шоу за участю світових зірок.
Фінал ЧС, gettyimages
18 липня 2026, 12:41
Організатори чемпіонату світу
офіційно підтвердили, що перерва у фінальному матчі триватиме 17 хвилин
замість звичних 15.
Основною причиною стала підготовка масштабного музичного шоу, яке триватиме 11 хвилин
. Перед уболівальниками виступлять Шакіра, Мадонна, Джастін Бібер та гурт BTS
, що зробить фінал не лише головною футбольною подією року, а й однією з наймасштабніших музичних подій турніру.
Ще 6 хвилин
буде використано для монтажу та демонтажу сцени, а також проведення необхідних робіт із підготовки поля, зокрема поливу газону, щоб футболісти могли продовжити матч у належних умовах.
Очікується, що це шоу стане одним із найвидовищніших в історії чемпіонатів світу та збере мільйонну аудиторію по всьому світу. Нагадуємо що у фіналі зустрінуться
Іспанія з Аргентиною.