Англія

"Шпори" не продали шведського хавбека за 54 мільйони євро, хоча сам гравець хоче змінити клуб.

Тоттенгем відмовив Ньюкаслу в продажі атакуючого півзахисника Лукаса Бергвалля.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, лондонський клуб відхилив пропозицію в розмірі близько 46 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 54 млн євро).

За інформацією джерела, це була найвища офіційна пропозиція щодо 20-річного шведа. Раніше Ноттінгем Форест також намагався придбати футболіста, однак усі звернення були відхилені. Водночас у Тоттенгемі готові розглянути трансфер, якщо потенційний покупець запропонує суму, яка відповідатиме очікуванням клубу.

Попри чинний контракт до літа 2031 року, Бергвалль уже повідомив керівництво "шпор" про бажання залишити команду під час поточного трансферного вікна. До півзахисника проявляють інтерес одразу кілька клубів з Англії та інших європейських чемпіонатів.

Цього літа Тоттенгем уже суттєво підсилив середню лінію, підписавши Матеуша Фернандеша з Вест Гема за 85 мільйонів фунтів, а також оформивши трансфер Сандро Тоналі, сума якого може сягнути 100 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Бергвалль провів 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним голом і п'ятьма результативними передачами. У січні він переніс операцію через серйозне розтягнення зв'язок лівого гомілкостопа та повернувся на поле лише у березні. За весь час виступів у складі Тоттенгема швед зіграв 78 матчів після переходу з Юргордена у 2024 році.