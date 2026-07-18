Англія

Лондонський клуб не має наміру дешево відпускати одного зі своїх ключових захисників.

Крістал Пелес встановив ціну на Максенса Лакруа. За інформацією Times Sport, англійський клуб вимагатиме щонайменше 65 мільйонів євро за французького центрального захисника. Повідомляється, що керівництво ”орлів" високо оцінює внесок 26-річного футболіста та не планує розлучатися з ним без вигідної фінансової пропозиції.



Лакруа залишається одним із найнадійніших гравців оборони Крістал Пелес, тому потенційним покупцям доведеться викласти значну суму, якщо вони захочуть підписати француза вже цього літа.

У минулому сезоні Лакруа провів за Крістал Пелес 55 матчів в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість француза в 50 мільйонів євро