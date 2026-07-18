Лондонський клуб не має наміру дешево відпускати одного зі своїх ключових захисників.
Лакруа, gettyimages
18 липня 2026, 13:20
Крістал Пелес встановив ціну на Максенса Лакруа. За інформацією Times Sport, англійський клуб вимагатиме щонайменше 65 мільйонів євро за французького центрального захисника. Повідомляється, що керівництво ”орлів" високо оцінює внесок 26-річного футболіста та не планує розлучатися з ним без вигідної фінансової пропозиції.
Лакруа залишається одним із найнадійніших гравців оборони Крістал Пелес, тому потенційним покупцям доведеться викласти значну суму, якщо вони захочуть підписати француза вже цього літа.
У минулому сезоні Лакруа провів за Крістал Пелес 55 матчів в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість француза в 50 мільйонів євро