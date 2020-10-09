U-21

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Европы U-21 в рамках подгруппы 8, в котором сыграют Украина и Румыния.

Для коллектива Руслана Ротяна предстоящий поединок пройдет под знаком необходимости добывать исключительно победу. На поле "Оболонь-Арены" в столице Украины сборная нашей страны среди юношей до 21-го года будет принимать Румынию, с которой ведет очную борьбу за вторую строчку секстете. Подопечные Адриана Муту находятся в полушаге от отсечение украинцев от второй строчки, набрав 16 очков за предыдущие семь поединков. У Украины 7 баллов, на одну игру меньше, и четыре матча (включая предстоящий) до конца кампании.

В стартовом составе от Руслана Ротаня стоит отметить выход исключительно "динамовского" центра защиты, а также появления Александра Назаренко на левом фланге атакующей тройки. Линия полузащитников изменений не претерпела, а на правом фланге обороны отсутствие Конопли восполнит Владислав Дубинчак, в то время как на противоположной стороне сыграет Роман Вантух.

Из известных украинской общественности футболистов молодежной сборной Румынии можно выделить новоприбывшего игрока киевского Динамо Тудора Бэлуцэ, который остался в запасе на предстоящую игру.

Украина U-21: Ризнык — Дубинчак, Попов, Сирота, Вантух — Бондаренко, Булеца, Батагов — Лунев, Сикан, Назаренко.

Запасные: Нещерет, Бражко, Топалов, Цитаишвили, Белошевский, Лебеденко, Шевцов, Чех, Скорко.



Румыния U-21: Влад — Харуц, Пашкану, Гицэ, Опруц — Олару, Марин, Чобану — Ман, Костаке, Мэцан.

Запасные: Айоани, Бобок, Бэлуцэ, Дрэгуш, Моруцан, Ганя, Кымпану, Иту, Дрэгушин.



Матч Украина U-21 — Румыния U-21 начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.