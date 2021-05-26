U-21

Наставник молодежной сборной Украины поделился ожиданиями от Турнира Валерия Лобановского.

Клубная часть футбольного года благополучно подошла ко своему завершению, однако далеко не каждый футболист может позволить себе теперь отправиться в заслуженный отпуск. Определенная плеяда исполнителей задействована в процессе работы на уровне сборных разных возрастных групп, поэтому имеет значительно смещенные даты окончания и без того тяжелого сезона.

В частности, активно продолжается работа в лагере молодежной сборной Украины, где юноши возрастном до 21-го года под руководством Руслана Ротаня ведут подготовку к Турниру Валерия Лобановского — ежегодному состязанию в память о великом украинском наставнике, которое в прошлом году пришлось отложить из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Наставник "сине-желтых" следующим образом прокомментировал процесс подготовки к защите титула, завоеванного двумя годами ранее в матче против наиболее титулованной команды в данном состязании — Израиля (1:0): "Уже знакомая нам ситуация, когда много кадровых потерь.

Но ничего страшного. Если кто-то эти травмы себе "придумывает" и уходит от вызова специально, то он только делает хуже себе. Тем самым они дают шанс другим ребятам зарекомендовать себя. Я сказал игрокам, чтобы они пользовались своими возможностями. Для всех двери в молодежную сборную открыты, мы только рады. Показывайте ту игру, которую мы требуем, и все у вас будет впереди.

Относительно планов, то хотелось бы сформировать костяк команды, что, к сожалению, у нас не получалось ранее. Нельзя называть причиной этого большое количество молодых игроков в национальной сборной, ведь это, наоборот, положительный момент.

Также есть травмированные. Поэтому мы снова начинаем практически с чистого листа. Но мы к этому готовы, уже второй год работаем в таких условиях, на каждый отбор у нас новые футболисты. В селекционном плане это нормально.

Разговаривали с ребятами. Нам, наверное, уже хватит постоянно пытаться понять каждого, уже надо нести ответственность за результат. Не только тренерам, но и футболистам. Мы осознаем, что являются победителями предыдущего турнира Валерия Лобановского. Нужно всегда держать марку.

Хочется как можно лучше подготовиться к сентябрьским матчам. Но нужно с сегодняшнего дня брать ответственность за результат и добиваться победы на турнире.

С Узбекистаном мы играли на мартовском турнире в Анталии, знаем эту команду. С Азербайджаном играли предыдущей сборной. Это южные страны, игроки из которых любят возиться с мячом, хорошо действуют на пространстве. Но на эти команды мы не будем обращать внимания, а прежде всего сконцентрируемся на своей игре и будем придерживаться этого принципа.

Приглашаем болельщиков на турнир. Для нас это поддержка, дополнительный стимул для ребят. Мы постараемся не подвести. Надеемся перед болельщиками показать качественную игру команды, которая борется за результат и победу в турнире", — подытожил украинский специалист.

Турнир Валерия Лобановского начнется 26 мая, с поединка Украина U-21 — Азербайджан U-21 на УТК им. Банникова в 17:00. Ознакомиться с нашей заявкой на данный турнир вы можете в соответствующем материале.