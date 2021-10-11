U-21

Football.ua предлагает вашему вниманию прямую трансляцию пресс-конференции тренера молодежной команды.

Молодежная сборная Украины готовится к поединку с Фарерскими островами в отборе на Евро-2023 U-21.

Накануне поединка главный тренер команды Руслан Ротань встретится с представителями прессы и расскажет о подготовке к матчу. Пресс-конференция наставника "сине-желтых" состоится 11 октября и начнется в 16:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Руслана Ротаня



Матч Украина U-21 – Фарерские острова U-21 состоится в Запорожье на стадионе Славутич-Арена во вторник, 12 октября, и начнется в 18:00.

После трех поединков молодежная сборная Украины занимает вторую строчку в группе H, отставая от лидирующей Франции на один пункт.