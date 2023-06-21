U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи B, у якому зіграють Румунія U-21 та Іспанія U-21.

Молодіжні збірні Румунії та Іспанії, суперники збірної України за групою чемпіонату Європи-2023, зіграють поміж собою матч першого туру в Бухаресті, на полі стадіону Стяуа.

Еміл Сендой, після нічиєї проти Німеччини (0:0), залучив до стартового складу Міхая Попу до рамки воріт, тоді як Борза зіграє на лівому фланзі захисту, а Піту долучиться до трійки в центрі поля. Мунтяну та Попеску при цьому зіграють на флангах атаки.

Санті, на тлі нічиєї проти Мексики (1:1), використав із перших хвилин Паредеса та Пачеко в центрі захисту, тоді як Міранда розташується ліворуч від них, а Сансет та Серхіо Гомес розташуються в трійці атакувальних півзахисників.

Румунія U-21: Попа — Пантя, Раковіцан, Дікан, Борза — Ішфан, Албу, Піту — Мунтяну, Бирліджа, Попеску.

Запасні: Тирновану, Горча, Цику, Ліксандру, Петріла, Мікулеску, Маркович, Кимпану, Мазілу, Думітреску, Поп.



Іспанія U-21: Арнау Тенас — Арнау Мартінес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Баена — Родрі, Сансет, С. Гомес — Руїс.

Запасні: Агірресабала, Роман, В. Гомес, Гільямон, Рікельме, Барренечеа, Хіла, Вейга, Орос, Санчес, Камельйо, Бернабе.



Гра Румунія U-21 — Іспанія U-21 почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.