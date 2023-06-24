Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи B, у якому зіграють Румунія U-21 та Україна U-21.
Збірна України - Getty Images
24 червня 2023, 18:26
Молодіжні збірні Румунії та України зіграють поміж собою в рамках першого туру чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі Стадіону Стяуа в місті Бухарест.
Повні склади виглядають наступним чином.
Румунія U-21: Тирновану — Пантя, Раковітан, Дікан, Тіку — Ліксандру, Скречу — Ішфан, Мунтяну, Петріла — Марковіч.
Запасні: Борза, Мазілю, Албу, Бірліджа, Горча, Думітреску, Кимпану, Мікулеску, Піту, Попа, Поп, Попеску.
Запасні: Брагару, Ванат, В'юнник, Желізко, Лях, Мудрик, Назаренко, Нещерет, Очеретько, Салюк, Сирота, Фесюн.
Гра Румунія U-21 — Україна U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко — Кащук, Судаков, Криськів — Сікан.