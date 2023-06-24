U-21

Судаков вийде у старті в матчі України U-21 та Румунії U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи B, у якому зіграють Румунія U-21 та Україна U-21.

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