Молодіжні збірні Румунії та України зіграють поміж собою в рамках першого туру чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі Стадіону Стяуа в місті Бухарест.

Повні склади виглядають наступним чином.

Румунія U-21: Тирновану — Пантя, Раковітан, Дікан, Тіку — Ліксандру, Скречу  Ішфан, Мунтяну, Петріла — Марковіч.

Запасні: Борза, Мазілю, Албу, Бірліджа, Горча, Думітреску, Кимпану, Мікулеску, Піту, Попа, Поп, Попеску.

Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко  Бондаренко, Бражко  Кащук, Судаков, Криськів — Сікан.

Запасні: Брагару, Ванат, В'юнник, Желізко, Лях, Мудрик, Назаренко, Нещерет, Очеретько, Салюк, Сирота, Фесюн.

Гра Румунія U-21 — Україна U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.