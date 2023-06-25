U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи D, у якому зіграють Норвегія U-21 та Франція U-21.

Молодіжні збірні Норвегії та Франції зіграють у рамках другого туру квартету D чемпіонату Європи-2023 в Клуж-Напоці на полі стадіону Константин Редулеску.

Лейф-Гуннар Смеруд, після поразки від Швейцарії (1:2), залучив до стартового складу Классона в рамці воріт, тоді як Фур-Г'єльде вийде на лівому фланзі захисту, а Бобб, Кітолано та Зафейріс долучаться до центральної ланки. Нуса вийде в парі з Ботгеймом у нападі.

Сілвен Ріполь, на тлі перемоги над Італією (2:1), використав із перших хвилин Діакіте, Сімакана та Ларусі до лінії захисту, тоді як Шотар та Ле Фе долучаться до центру поля, а Олісе та Адлі зіграють на флангах атаки.

Норвегія U-21: Классон — Себулонсен, Геґґгейм, Даланн, Фур-Г’єльде — Бобб, Гове, Кітолано, Зафейріс — Ботгейм, Нуса.

Запасні: Крістіансен, Саннберг, Вольфе, Маннсверк, Джатта, Сейде, Сахрауї, Рослер, Ев’єн, Сольбакен, Камансі, Крістенсен.



Франція U-21: Шевальє — Діакіте, Сімакан, Люкеба, Ларусі — Какере, Шотар, Ле Фе — Олісе, Калімуендо, Адлі.

Запасні: Мельє, Баїч, Нкунку, Коне, Шеркі, Гуїрі, Жандре, Баркола, Тюрам, Калулу, Ваї.



Гра Норвегія U-21 — Франція U-21 почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.