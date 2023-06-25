U-21

Команда Патріка Рамена в другому поспіль матчі чемпіонату Європи-2023 забила два голи, але цього разу цього не вистачило для здобуття залікових балів.

Спекотний літній футбольний період триває, незалежно від погоди за вікном, оскільки молодіжний чемпіонат Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на момент проведення кваліфікації до турніру захоплює все більше глядацької уваги. Дуже швидкоплинне змагання, оскільки ми за лічені дні дістались до другого туру, який мали б завершити вже звітного вечора матчами, зокрема, у рамках квартету D, де з-поміж дійсно сильних команд і яблуку ніде впасти.

Кілька днів тому ми мали можливість переглянути класичний європейський двобій поміж Францією та Італією, який завершився перемогою "Les Bleus" та грандіозним суддівським скандалом, після якого, НАРЕШТІ, організатори змагань дійшли до висновку про необхідність присутності новітніх технологій на матчах такого високого рівня. Але це буде тільки з чвертьфіналу, куди половині команд із групового раунду так і не вдасться дістатись.

Аби цього не сталось із "Скуадрою Адзуррою", їй конче потрібно було перемагати в другому турі Швейцарію, адже суперники свою стартову гру на турнірі виграли в Норвегії, тож мали кращі вихідні позиції. Саме за цим і пішла до чужих воріт команда Паоло Ніколато вже з перших хвилин та мала шалений успіх. Подачі зі стандартів від Сандро Тоналі — ми це відзначали ще в грі проти французів, а тут прилетіло "Наті" вже на шостій хвилині за підсумком навісу кутового з лівого флангу на дальню стійку, де вже чатував із ударом головою Пірола.

Швидкий успіх в атаці італійці миттєво кинулись примножувати та ще хутчіше впорались із другим голом, якщо рахувати від першого м’яча. Цього разу Ньйонто у воротарському знадобилось аж три спроби для того, аби подача від Белланови нарешті завершилась результативним пострілом повз воротаря та захисників на лінії. Фактично, Італія в ті хвилини розривала захист суперників на шматки, і ті дивом залишились без додаткових пропущених голів за підсумком моментів того ж Ньйонто, Пеллегрі чи Тоналі.

Швейцарія в атаці мовчала аж до середини першого тайму, коли нарешті вдалось знайти подачею в центрі чужого штрафного Андоні, але той головою поцілив над поперечиною. Потім ще був непоганий стандарт у виконанні Імері з правого флангу, який мав би залетіти за комірець воротарю в дальню дев’ятку, однак Карнесеккі ціною пошкодження спини врятував власну команду від проблем до перерви.

А коли на останніх секундах компенсованого часу припустився чергової помилки всередині власного штрафного Блум, зупинивши прямо під удар Парізі подачу Белланови з правого краю на дальню стійку, після чого суперники пробив повз воротаря з близької відстані, то взагалі питань щодо переможця пари не залишалось. Однак не варто було ховати команду Патріка Рамена настільки завчасно.

Швейцарія вийшла на другий тайм дуже злою в спортивному плані та фактично на емоціях відіграла два пропущених м’яча в дуже швидкий спосіб. Спочатку прицільний удар із розвороту з відскоку в пів колі перед чужим штрафним вдався Імері, а вже за кілька хвилин Амдуні накрутив суперника на лівому краю чужих володінь, після чого вгатив під поперечину. Стрімкі розіграші від Італії відбувались колись потім, але на початку другої половини на полі неначе була тільки одна команда.

Важко сказати, чи мали "Наті" шанси на дивовижний порятунок, оскільки їхні гольові моменти за кількістю, але не за якістю, були тотожними аналогічним показникам у суперників. Ось тільки не було в Італії ситуацій накшталт виходу віч-на-віч із воротарем зразка Маля на 74 хвилині, який завершився закрученим ударом повз ліву стійку, чи моменту з сольним просуванням Амдуні, який поцілив у підсумку туди ж. Нервово, але команда Ніколато необхідний результат таки втримала.

У заключному турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна Швейцарії зіграє проти Франції на стадіоні Константіна Радулеску в Клуж-Напоці, а Італія зустрінеться з Норвегією в цьому ж місті, але полі Клуж-Арени.Швейцарія U-21 —2:3Імері, 47, Амдуні, 52 — Пірола, 6, Ньйонто, 11, Парізі, 45+4Саїпі — Блум (Маль, 46), Стергіу, Бурх, Омерагич — Зом — Імері, Рідер, Яшарі, Ндой — Амдуні.Карнесеккі — Околі, Пірола (Ловато, 71), Скальвіні — Белланова, Тоналі, Ровелла (Річчі, 71), Бове, Парізі — Пеллегрі (Канчельєрі, 46), Ньонто (Коломбо, 71).Попередження: Зом, Блум — Пеллегрі