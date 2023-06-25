U-21

Завершились матчі групи C.

У другому турі групового етапу молодіжного Євро-2023 між собою грали Англія та Ізраїль, а також Чехія та Німеччина.

Англія U-21 зуміла обіграти одноліток із Ізраїлю та достроково вийшла до чвертьфіналу турніру.

Англія U-21 — Ізраїль U-21 2:0

Голи: Гордон, 16, Сміт-Роу, 68.

У паралельному матчі Чехія впоралася з Німеччиною та вийшла на друге місце.

Чехія U-21 — Німеччина U-21 2:1

Голи: Сейк, 33, Вітік, 87 – Стіллер, 70.

Турнірна таблиця:

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