Завершились матчі групи C.
Фото: УЄФА
25 червня 2023, 20:59
У другому турі групового етапу молодіжного Євро-2023 між собою грали Англія та Ізраїль, а також Чехія та Німеччина.
Англія U-21 зуміла обіграти одноліток із Ізраїлю та достроково вийшла до чвертьфіналу турніру.
Англія U-21 — Ізраїль U-21 2:0
Голи: Гордон, 16, Сміт-Роу, 68.
У паралельному матчі Чехія впоралася з Німеччиною та вийшла на друге місце.
Чехія U-21 — Німеччина U-21 2:1
Голи: Сейк, 33, Вітік, 87 – Стіллер, 70.
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