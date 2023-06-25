U-21

Франція U-21 у резервному складі вистраждала перемогу над Норвегією

"Les Bleus" наблизились упритул до перемоги в квартеті D, тоді як скандинавський колектив із двома поразками майже немає шансів на продовження боротьби.

Норвегія U-21 — Франція U-21, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Норвегія U-21 — Франція U-21 0:1

Гол: Олісе, 57



Норвегія U-21: Классон — Себулонсен, Геґґгейм, Даланн, Фур-Г’єльде (Вольфе, 81) — Бобб (Сейде, 77), Гове, Кітолано, Зафейріс (Сольбаккен, 81) — Ботгейм (Джатта, 77), Нуса.



Франція U-21: Шевальє — Діакіте, Сімакан, Люкеба, Ларусі — Какере (Коне, 78), Шотар, Ле Фе (Шеркі, 60) — Олісе (Баркола, 65), Калімуендо (Ваї, 60), Адлі (Гуїрі, 60).



Попередження: Фур-Г'єльде, Джатта — Сімакан, Адлі