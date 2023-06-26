U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 25 червня 2023 року, 19:00.

Збірна Чехії в матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 зуміла дотиснути Німеччину на останніх хвилинах зустрічі.

Команда Яна Сухопарека відкрила рахунок у грі посеред першого тайму, використавши таким чином власну перевагу за кількістю створених гольових моментів.

Але вже посеред другого тайму футболісти Антоніо ді Сальво зуміли відігратись за рахунок пожвавлення гри в атаці.

Проте цього не вистачило німцям для того, аби здобути бодай один бал за підсумком цієї гри — чехи забили на останніх хвилинах та залишили суперників у скрутному становищі перед останнім туром.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чехія U-21 — Німеччина U-21 на груповому етапі ЄВРО-2023:

Чехія U-21 — Німеччина U-21 2:1

Голи: Сейк, 33, Вітік, 87 — Стіллер, 70.

Чехія U-21: Ярош — Габріел, Вітік, Гранац, Фукала — Черв (Печ, 80), Жамбурек (Калоч, 66) — Кушей (Юрашек, 73), Валента (Данек, 80), Карабец (Шульц, 73) — Сейк.

Німеччина U-21: Атуболу — Вагноман, Бісек, Матріціані, Нец — Краусс (Аліду, 46), Кайтель (Мартель, 46), Стіллер (Вайсгаупт, 84) — Гусейнбашич — Нганкам (Вайпер, 46), Шаде.

Попередження: Черв, Юрашек, Ярош — Краусс, Кайтель, Аліду.