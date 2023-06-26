Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 25 червня 2023 року, 19:00.
Збірна Чехії в матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 зуміла дотиснути Німеччину на останніх хвилинах зустрічі.
Команда Яна Сухопарека відкрила рахунок у грі посеред першого тайму, використавши таким чином власну перевагу за кількістю створених гольових моментів.
Але вже посеред другого тайму футболісти Антоніо ді Сальво зуміли відігратись за рахунок пожвавлення гри в атаці.
Проте цього не вистачило німцям для того, аби здобути бодай один бал за підсумком цієї гри — чехи забили на останніх хвилинах та залишили суперників у скрутному становищі перед останнім туром.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чехія U-21 — Німеччина U-21 на груповому етапі ЄВРО-2023:
Чехія U-21 — Німеччина U-21 2:1
Голи: Сейк, 33, Вітік, 87 — Стіллер, 70.
Чехія U-21: Ярош — Габріел, Вітік, Гранац, Фукала — Черв (Печ, 80), Жамбурек (Калоч, 66) — Кушей (Юрашек, 73), Валента (Данек, 80), Карабец (Шульц, 73) — Сейк.
Німеччина U-21: Атуболу — Вагноман, Бісек, Матріціані, Нец — Краусс (Аліду, 46), Кайтель (Мартель, 46), Стіллер (Вайсгаупт, 84) — Гусейнбашич — Нганкам (Вайпер, 46), Шаде.
Попередження: Черв, Юрашек, Ярош — Краусс, Кайтель, Аліду.